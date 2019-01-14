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Трамп: Долгожданный вывод войск из Сирии начался

Политика

Глава США заявил, что Россия, Иран и Сирия больше всех выиграли от продолжительной борьбы Вашингтона с террористической группировкой

Трамп: Долгожданный вывод войск из Сирии начался
Иллюстрация: U.S. Army
Американские войска готовятся к переброске

Вашингтон, 14 января 2019, 05:19 — REGNUM  США наконец приступили к выводу своего воинского контингента из Сирии и при этом сражаются с оставшимися в стране террористами. Об этом написал американский президент Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Он отметил, что начать отвод сил из Сирии нужно было давно. Однако США по-прежнему наносят удары с разных направлений по тому, что осталось от халифата «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Трамп заявил, что Россия, Иран и Сирия больше всех выиграли от продолжительной борьбы Вашингтона с террористической группировкой. Сами США также получили пользу, но теперь военным пришло время вернуться домой.

«Нужно прекратить бесконечные войны!» — подчеркнул Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, Трамп пригрозил разорением турецкой экономики в случае, если Анкара нанесет удары по сирийским курдам.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп пригрозил «истощить» Турцию за удары по сирийским курдам

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Участие США в войне в Сирии
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