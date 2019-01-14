Трамп: Долгожданный вывод войск из Сирии начался

Вашингтон, , 05:19 — REGNUM США наконец приступили к выводу своего воинского контингента из Сирии и при этом сражаются с оставшимися в стране террористами. Об этом написал американский президент Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Он отметил, что начать отвод сил из Сирии нужно было давно. Однако США по-прежнему наносят удары с разных направлений по тому, что осталось от халифата «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Трамп заявил, что Россия, Иран и Сирия больше всех выиграли от продолжительной борьбы Вашингтона с террористической группировкой. Сами США также получили пользу, но теперь военным пришло время вернуться домой.

«Нужно прекратить бесконечные войны!» — подчеркнул Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, Трамп пригрозил разорением турецкой экономики в случае, если Анкара нанесет удары по сирийским курдам.

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