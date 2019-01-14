Понедельник, 14 Января 2019 года
05:19:07 МСК

Трамп пригрозил «истощить» Турцию за удары по сирийским курдам

Политика

Он заявил, что США приступают к давно назревшему выводу войск из Сирии, но не теряют террористов из виду

Трамп пригрозил «истощить» Турцию за удары по сирийским курдам
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Флаг Турции

Вашингтон, 14 января 2019, 05:06 — REGNUM  Если власти Турции ударят по сирийским курдам, США разорят турецкую экономику. Об этом президент США Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter.

Он заявил, что США приступают к давно назревшему выводу войск из Сирии, но вместе с тем наносят удары по оставшимся силам «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В случае преобразования террористической группировки последуют атаки с расположенных рядом баз.

«Истощим Турцию экономически, если они ударят по курдам», — написал Трамп.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1084584259510304768

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года Трамп озвучил решение начать вывод американских сил из Сирии. Глава МИД Турции Мевлют Чавошоглу 10 января заявил, что турецкая военная операция в Сирии не зависит от вывода американских войск.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Турции и госсекретарь США обсудили ситуацию в Сирии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Турция и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить