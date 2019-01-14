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Главу парламента Венесуэлы задержали, но отпустили

Политика

Политик направлялся на запланированные встречи

Каракас, 14 января 2019, 02:30 — REGNUM  Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо был задержан сотрудниками спецслужб. Об этом сообщает аргентинский портал TN.

Гуайдо, возглавляющий оппозиционный парламент страны, был задержан по пути в город Карабалледу севернее Каракаса Боливарианской национальной разведслужбой (SEBIN). Политик направлялся на запланированные встречи.

Менее чем через час Гуайдо отпустили.

Как сообщало ИА REGNUM, однопалатный парламент Венесуэлы фактически отстранен от принятия решений и контролируется политическими противниками президента Николаса Мадуро. Ранее Гуайдо заявил, что вправе руководить государством, как это прописано в конституции, и призвал население к массовой акции протеста 23 января.

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Политическая жизнь Венесуэлы
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