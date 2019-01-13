В Германии отреагировали на угрозы посла США немецким компаниям

Берлин, , 22:58 — REGNUM Посла США в Германии Ричарда Гренелла, который пригрозил компаниям ФРГ санкциями из-за «Северного потока — 2», раскритиковали в Германии. Об этом сообщает журнал Spiegel со ссылкой на свои источники.

Так, замглавы фракции партии «Левые» в бундестаге Фабио Де Мази заявил, что политика Вашингтона, который грозит немецким компаниям возможными ограничительными мерами, противоречит международному праву.

«У посла США, очевидно, сложилось впечатление, что он является наместником императора из Вашингтона в Германии», — сказал он.

Издание отмечает, что дипломата США также раскритиковали спикер по вопросам внешней политики фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт и замглавы Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер.

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Ранее таблоид Bild распространил информацию о том, что посол США в Германии Ричард Гренелл разослал письма ряду компаний страны с угрозами введения санкций со стороны США из-за поддержки строительства газопровода «Северный поток — 2».

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