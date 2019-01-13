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Трамп: стена на границе с Мексикой «снизит уровень преступности»

Политика

с 22 декабря 2018 г. ряд министерств и ведомств США приостановили свою работу

Трамп: стена на границе с Мексикой «снизит уровень преступности»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 13 января 2019, 21:58 — REGNUM  На уровне безопасности в США положительно скажется строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

«Строительство стены на южной границе (с Мексикой) снизит уровень преступности по всей стране», — написал глава Белого дома.

12 января президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter сообщил, что представителям Демократической партии для решения проблемы «шатдауна» в США необходимо приехать в Белый дом.

Как передавало ИА REGNUM, с 22 декабря 2018 г. ряд министерств и ведомств США приостановили свою работу. Причина — разногласия в Конгрессе США по вопросу проектов президента США Дональда Трампа — в частности, по затратам на стену на границе с Мексикой.

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