Порошенко призвал РПЦ «показать томос»

Винница, Украина, , 19:46 — REGNUM Русской православной церкви (РПЦ), чтобы доказать свою каноничность, нужно «показать томос». Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на площади возле Спасо-Преображенского Кафедрального Собора в Виннице.

«Наша церковь (раскольничья «Святейшая церковь Украины») является канонической, а пусть они (РПЦ) сейчас сами разберутся, покажут томос … — сказал украинский лидер, слова которого приводит его пресс-служба. — А где их томос?»

По его словам, закрывать двери храма Божьего перед жителями Украины никто не в праве, а также «определять кто канонический, а кто неканонический».

Напомним, 11 января представитель Константинопольского патриархата на Украине архиепископ Памфилийский Даниил в интервью BBC заявил, что украинскую раскольничью церковь в скором времени могут признать православные церкви Греции и Румынии.

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