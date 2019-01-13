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Порошенко призвал РПЦ «показать томос»

Политика

«А где их томос?»

Порошенко призвал РПЦ «показать томос»
Иллюстрация: Gov.ua
Петр Порошенко

Винница, Украина, 13 января 2019, 19:46 — REGNUM  Русской православной церкви (РПЦ), чтобы доказать свою каноничность, нужно «показать томос». Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на площади возле Спасо-Преображенского Кафедрального Собора в Виннице.

«Наша церковь (раскольничья «Святейшая церковь Украины») является канонической, а пусть они (РПЦ) сейчас сами разберутся, покажут томос … — сказал украинский лидер, слова которого приводит его пресс-служба. — А где их томос?»

По его словам, закрывать двери храма Божьего перед жителями Украины никто не в праве, а также «определять кто канонический, а кто неканонический».

Напомним, 11 января представитель Константинопольского патриархата на Украине архиепископ Памфилийский Даниил в интервью BBC заявил, что украинскую раскольничью церковь в скором времени могут признать православные церкви Греции и Румынии.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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