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Покупка Киевом турецких беспилотников не должна усугублять кризис — МИД РФ

Политика

12 января президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в сети микроблогов Twitter написал, что Турция продаст ВСУ 12 ударных беспилотных летательных аппаратов

Покупка Киевом турецких беспилотников не должна усугублять кризис — МИД РФ
Bayhaluk
Bayraktar TB2

Москва, 13 января 2019, 18:42 — REGNUM  Покупка Украиной турецких беспилотников Bayraktar TB2 не должна привести к «усугублению внутриукраинского кризиса». Об этом сообщила 13 января официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью газете «Коммерсантъ».

По словам дипломата, внутренний вооруженный кризис на Украине имеет «международное измерение», посредниками в его урегулировании выступают международные организации и ряд стран.

Захарова добавила, что «фактором усугубления внутриукраинского кризиса», соответственно, не должны становиться поставки вооружений киевскому режиму.

Напомним, 12 января президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в сети микроблогов Twitter написал, что Турция продаст ВСУ 12 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2.

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МИД России
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