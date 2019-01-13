Ракетные комплексы «Искандер-М» и С-400 выйдут на парад в Петербурге

Санкт-Петербург, , 16:48 — REGNUM В военном параде в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады примут участие новейшие зенитно-ракетные системы С-400 и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» мобильного базирования. Об этом 13 января сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Парад состоится на Дворцовой площади Санкт-Петербурга утром 27 января 2019 года.

Дислоцированные в Ленинградской области боевые расчёты С-400 и «Искандер-М» будут двигаться в составе механизированной колонны.

«По Дворцовой площади пройдут пусковые установки и транспортно-заряжающие машины систем и комплексов, которые не привлекаются к несению боевого дежурства и мероприятиям боевой подготовки», — уточнили в ЗВО.

В первой части парада торжественным маршем пройдут свыше 2,5 тыс. военнослужащих, в том числе курсанты военных вузов Минобороны РФ и представители других силовых ведомств.

В механизированной колонне будут представлены около 80 образцов военной и специальной техники. Колонну возглавит легендарный советский танк Т-34, за ним на брусчатку Дворцовой площади выйдут новейшие боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72-Б3, бронетранспортёры БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр», «УАЗ», «Тайфун», артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня «Торнадо».

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