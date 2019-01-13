Пушков: США грозят ФРГ санкциями и хотят навязать свой СПГ

Москва, , 15:49 — REGNUM Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал информацию о том, что посол США в Германии грозил германским компаниям санкциями за участие в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Соответствующее сообщение Пушков опубликовал сегодня, 13 января, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, германский таблоид Bild распространил информацию о том, что посол США в Берлине Ричард Гренелл разослал письма ряду германских компаний с угрозами введения санкций со стороны США из-за того, что эти компании поддерживают или участвуют в проекте «Северный поток — 2».

В своих письмах Гренелл прямо заявил, что если германские компании будут и дальше поддерживать российские энергетические проекты, то им грозят санкции со стороны США. Дипломат подчеркнул, что в случае запуска «Северного потока — 2», а также «Турецкого потока», транзитный маршрут российского газа через Украину просто исчезнет и страны Евросоюза якобы впадут в ещё большую зависимость от России.

По мнению Пушкова, такие письма американского посла не что иное, как очередное давление Вашингтона на Берлин с целью сорвать строительство «Северного потока — 2» и навязать Евросоюзу дорогой американский сжиженный газ. При этом в данном вопросе Вашингтон совершенно не волнуют такие понятия как суверенитет или свобода торговли.

«От заявлений с призывами к Берлину отказаться от «Северного потока — 2» США перешли к прямым угрозам в адрес немецких компаний, участвующих в проекте. Принцип свободы торговли, суверенитет ФРГ — все это побоку. Задача — любой ценой навязать Европе более дорогой американский газ», — пишет Пушков.

Стоит отметить, что американцы особо не скрывают того, что хотят любыми средствами заблокировать строительство «Северного потока — 2» и заставить Германию покупать американский СПГ, которые существенно дороже. При этом для достижения своих целей американцы не гнушаются никакими методами.

В самой Германии власти в лице канцлера Ангелы Меркель не раз заявляли, что считают «Северный поток — 2» чисто коммерческим проектом и не очень хотят обсуждать его с кем-либо.

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