Польша решила создать искуственный остров в Калининградском заливе

Варшава, , 15:24 — REGNUM Власти Польши задумали создать искусственный остров в Калининградском заливе вблизи границ с Российской Федерацией. Об этом сегодня, 13 января, сообщает польское издание Onet со ссылкой на тендерную документацию польских правительственных структур.

Согласно этой документации, искусственный остров будет создан в территориальных водах Польши в Калининградском заливе (в Польше его называют Вислинским). Для создания острова будет использован грунт, который извлекут в ходе строительства судоходного канала через Балтийскую косу (в Польше её называют Вислинской).

Судоходный канал через польскую часть Балтийской косы и создание искусственного острова — это часть принятой польским правительством программы по строительству водного пути, который был соединил Калининградский залив с Гданьским заливом в пределах польской территории. Цель этой программы — обеспечить безопасности и обороноспособности в регионе через обеспечение выхода из польской части Калининградского залива в Балтийское море (сейчас такой выход существует только на территории Российской Федерации в районе города Балтийска).

Канал должен прорезать Калининградскую косу, его длина составит 1,3 километра, глубина — 5 метров, максимальная ширина — 120 метров. По каналу из балтийского моря в порт Эльбинг должны будут проходить суда с осадкой до 4 метров, длиной до 100 метров, шириной до 20 метров. Искусственный остров будет иметь форму эллипса с длиной осей 1932 метра и 1182 метра. Высота острова над уровнем моря — 2−3 метра.

Примерная смета проекта — 880 млн злотых (15,8 млрд рублей). Польские СМИ считают, что смета занижена и входе реализации проекта обязательно вырастет.

Тендер на этот проект должен был объявлен не раньше марта 2019 года. По планам проект может быть завершен в 2022 году.