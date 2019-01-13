Помпео объясняет новую тактику действий против Ирана

Станислав Тарасов, , 15:20 — REGNUM

Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе общения с журналистами в Абу-Даби заявил, что вывод американских войск из Сирии не изменит способность Соединенных Штатов проводить необходимые военные действия. Он отметил, что цель Вашингтона — полностью избавиться от присутствия иранских сил в Сирии. «Это амбициозная цель. Но это наша цель. Это наша миссия, — говорил Помпео. — Методы, которые мы будем использовать, разнообразные. Тот факт, что пара тысяч служащих в униформе покинут Сирию, является тактическим изменением. Это существенно не меняет нашу способность продолжать выполнять военные действия, которые нам необходимы».

Напомним, что американцы оправдывали присутствие своих военных в Сирии не только необходимостью разгрома ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и сдерживанием Тегерана. США находились в Сирии более четырех лет, но ни одну из поставленных задач не выполнили, хотя ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заметно ослаблено. Более того, Европейский союз отказался соблюдать американские санкции против Ирана, заявляя о создании блокирующего регламента, который защитит европейские компании, ведущие бизнес с Тегераном. Безусловно, санкции Вашингтона негативно сказываются на иранской экономике, но они не смертельны, Тегеран сохраняет определенный уровень поддержки в рамках пока еще действующего ядерного соглашения. Провалились также и попытки США сколотить в разных вариациях военно-политический альянс на Ближнем Востоке, так называемое «арабское НАТО», направленное против Ирана, развести в целом исламский мир по разные стороны баррикад, хотя противоречия между Тегераном и некоторыми арабскими странами (в частности, Саудовской Аравией) очевидны и хорошо известны.

Вашингтон активно призывал Москву и (не очень активно и открыто) Анкару воспользоваться своим влиянием и дипломатическими методами воздействия на Иран, чтобы его представители покинули Сирию и ситуация в этой стране «достигла показателей 2011 года». Замысел был следующим: Россия, подключая к этому процессу Турцию, ведет переговоры с Тегераном о выводе иранских военных подразделений из Сирии, хотя сама может сохранить свое присутствие в Сирии и проводить диалог по мирному урегулированию конфликта только с Вашингтоном. Кстати, одно время этой позиции придерживался и Дамаск. Ничего не вышло. Провалились и усилия американцев вступить с иранцами в секретный диалог. На днях секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани сообщил, что во время его недавнего визита в Афганистан «представители администрации США дважды предлагали нам начать переговоры». Он назвал «ложными утверждения должностных лиц США о том, что инициатива о проведении переговоров исходит от Тегерана».

В целом становится очевидным, что Вашингтон на данный момент использовал практически весь арсенал воздействия на Иран, кроме военного. Хотя Помпео говорит о намерениях использовать дальше «разнообразны методы» и сохранить «способность продолжать выполнять военные действия, которые необходимы». Если говорить об этих «разнообразных методах», которые США могут использовать против Тегерана, то речь нужно вести о стремлении дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Иране по иракскому или сирийскому сценарию, а не вести с ним борьбу в зоне геополитической периферии, перекрывая возможности появления так называемого «шиитского полумесяца» (Иран — Ирак — Сирия — Ливан). Американские эксперты, да и не только одни они, давно изучают перспективы разыгрывания в Иране националистической карты, противопоставления персидского национализма тюркскому, арабскому, белуджскому, курдскому и так далее. В этом смысл они называют Иран «гидравлическим государством». Рассматривается и проблема размывания этническим национализмом шиитской идеи, обеспечивающей общую идентичность. Но из всех этих проблем для США наиболее «созревшей» является курдская, так как она затрагивает интересы сразу четырех стран — Ирака, Сирии, Турции и Ирана.

Не случайно Вашингтон в диалоге с Анкарой не сдает сирийских куров, явно рассчитывая на возможность активизации — при определенных условиях — сепаратизма иранских курдов, которые на данном этап, по оценке американского издания The National Interest, «склоняются больше к иранским интересам». Вот почему уход США из Сирии больше напоминает тактическое маневрирование, а не смену стратегии. В случае начала реализации обозначенного сценария, новая волна хаоса захлестнет уже не только Ближний Восток, но и Закавказье, в частности имеющий протяженную границу с Ираном Азербайджан. Пока же после заявленного ухода американцев из Сирии кажется, что объективно Тегеран наряду с Турцией оказываются в наиболее выигрышном положении. Но это может быть началом очередного этапа игры в регионе.