Богатые турки разбегаются из Турции

Ариф Асалыоглу, , 14:45 — REGNUM

Начало переговоров по Patriot

Согласно CNN Türk, делегация Соединенных Штатов прибыла в Анкару для переговоров с представителями турецких министерства оборонной промышленности, министерства иностранных дел и министерства обороны. Как стало известно, в рамках встречи американская сторона представила свое предложение о продаже ракетных систем Patriot. Госдепартамент США 19 декабря одобрил продажу Турции систем стоимостью 3,5 миллиарда долларов. Напомним, что Вашингтон уже давно призывает Анкару отказаться от покупки систем С-400 у Москвы. Однако Турция отрицает, что отказ от С-400 является обязательным условием поставки комплексов Patriot.

Важная фигура покинула Анкару

Как сообщает AktifHaber, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон покинул Анкару после окончания переговоров с пресс-секретарем президента Турции Ибрагимом Калыном. В этой поездке Болтона сопровождал Джеймс Джеффри, который был назначен новым специальным представителем США по взаимодействию с другими странами вместо начальника Генштаба США Джозефа Данфорда и Бретта Макгерка. Первое заявление по результатам встречи сделал пресс-секретарь Болтона Гаррет Маркис. Он отметил, что помощник президента США и Калын провели крайне продуктивные переговоры по вопросу выхода с северо-востока Сирии «в приемлемом темпе», определив при этом моменты, которые будут обсуждаться в процессе вывода войск. Пресс-секретарь заявил, что проведенные в Анкаре переговоры стали отправной точкой, в дальнейшем контакты будут продолжаться как на военном, так и на политическом уровне. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением по поводу появившихся в прессе сообщений о том, что он отказался от встречи с Болтоном. «Болтон общался с Ибрагимом Калыном. Мы бы встретились, если бы в этом была необходимость, но ее не было. Это не следует воспринимать в качестве моей реакции», — заявил Эрдоган журналистам после заседания правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

Эрдоган пообещал Помпео

Согласно «Голосу Америки», Эрдоган сообщил президенту США Дональду Трампу о том, что Турция будет обеспечивать защиту курдских сил в Сирии после вывода американских войск. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео. Он отметил, что вывод войск из Сирии являлся «изменением тактики», которое никак не повлияло на решимость Соединенных Штатов «достигнуть победы над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на всемирной арене». По словам Помпео, «в стратегии против Ирана никаких изменений не предвидится». На вопрос о том, доверяют ли американцы Эрдогану и не возьмет ли Турция под прицел курдские силы, поддерживаемые Вашингтоном, Помпео ответил следующее: «Эрдоган заверил президента Трампа в том, что турки продолжат борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и после нашего выхода из Сирии, а также в том, что наши друзья, которые сражались вместе с нами и помогали нам, будут защищены».

Центральный банк Турции в преддверии выборов

Как сообщает газета Dünya, Центральный банк Турции объявил о том, что 18 января 2019 года соберется на внеочередное ежегодное собрание. Экономисты оценили решение о внеочередном собрании как «операцию по переводу денежных средств Казначейству». Бывший управляющий Центрального банка, заместитель председателя «Хорошей партии» Дурмуш Йылмаз в своем заявлении отметил: «Внеочередное собрание будет проведено для того, чтобы перечислить прибыль за девять месяцев в Казначейство на три месяца раньше обычных сроков. Это показывает, насколько плохо обстоят дела. В ноябре и декабре 2018 года процентные ставки были очень высоки, Казначейство взяло мало займов в связи с невыгодными предложениями государственных банков. Средств у Казначейства в Центральном банке осталось довольно мало, а в январе грядут выплаты государственным служащим и выплаты по долгам. Поэтому правительство хочет выдвинуть на передний план источники Центрального банка, не повышая при этом процентных ставок. Центральный банк служит передатчиком средств из частного сектора в государственный».

Россиянка хочет избираться в Алании

По данным NYV, россиянка Анастасия Петрова (Четинкая) собирается участвовать в выборах в муниципалитет Алании в качестве независимого кандидата. 35-летняя Четинкая, эксперт по развитию бизнеса и проектов, проживающая в Алании, в беседе с Ассоциацией журналистов Алании рассказала о том, что приехала сюда в 2010 году и очень полюбила этот город. Она, получившая турецкое гражданство год назад, решила участвовать в выборах в муниципалитет для того, чтобы сделать Аланию более крупным туристическим центром. Четинкая также отметила, что располагает необходимым опытом, сформированной рабочей командой, а самое главное — концепцией своих дальнейших действий.

«Обеспеченные и талантливые турки покидают страну»

Gündem со ссылкой на The New York Times пишет о том, что основной причиной рекордной «миграции турков за рубеж» является «отсутствие финансовой уверенности и растущий с каждым днем авторитаризм». «Турки, которые яростно противостоят видению Эрдогана, покидают страну, забирая с собой свои активы и таланты», — именно так начинается материал, в котором описываются граждане Турции, которые приняли решение мигрировать. «Впервые с момента создания государства семьи высшего класса, стоящие у истоков культурной жизни и бизнеса страны, оставили свою родину», — отмечается в статье. Многие люди решили мигрировать, приобретя недвижимость в Греции, Португалии и Испании. Данные по Турции также появились и в Обзоре глобальной миграции (Global Wealth Migration Review). В 2016 и 2017 годах 12% состоятельного населения Турции с активами в 12 тысяч долларов и более переправили свои активы за границу. В соответствии с отчетом, подготовленном банком AfrAsia, большая часть этих активов осела в Европе и Объединенных Арабских Эмиратах.

Богатые турки встали в очередь за мальтийским гражданством

По данным Euronews, состоятельные жители Турции воспользовались программой Citizenship by Investment (гражданство в обмен на инвестиции), благодаря которой определенное количество иностранных инвесторов ежегодно получает возможность стать гражданами Мальты, покупая недвижимость. Среди богатых турков, получивших мальтийское гражданство, значится и самая состоятельная и влиятельная семья Турции — Сабанджи. В списке из трех тысяч человек из разных стран мира в этом году свое место заняли многие представители этой известной фамилии. Список лиц, вступивших в гражданство Мальты, был опубликован в официальной газете страны. Согласно мальтийским законам, инвестиции в недвижимость на сумму не менее 650 тысяч евро (примерно 4 миллиона лир) обеспечивают получение гражданства. Семья Гюркайнак, которая в 2017 году стала рекордсменом среди налогоплательщиков в Турции, заняв 10 место, также вошла в этот список.

Обвиняемый по делу об убийстве Карлова: «Я принадлежу к секте Menzil»

Как сообщает AktifHaber, бывший полицейский Хасан Тунч, который работал вместе с Мевлютом Мертом Алтынташем, убийцей посла Российской Федерации в Турции Андрея Карлова, выступая в свою защиту, заявил: «Я принадлежу к секте Menzil». Убийство посла произошло в Анкаре 19 декабря 2016 года. Перед тем, как дать показания, Тунчу напомнили о том, что согласно обвинению он действовал от имени террористической организации, обменивался денежными средствами с убийцей Алтынташем, а его имя упоминается среди данных на карте памяти, которая была восстановлена в рамках расследования Генеральной прокуратурой Анкары. Тунч в свою очередь заявил, что все показания были получены насильно и категорически отрицал их. «Мой отец — заза, мать курдянка. Несмотря на это, я националист. Я из бедной семьи, у меня 11 братьев и сестер. В детстве я читал националистические романы и влюбился в национализм. Я никогда не предавал свою родину, не вступал ни в одну террористическую организацию. В 2005 году я начал двухлетнее обучение в Газиантепе на факультете машиностроения. Там я жил в общежитии «Сулейманджи», но «Сулейманджи» не стал. Затем я перевелся в Университет Фырат и выпустился в 2010 году. Во время обучения в Элязыге я какое-то время жил у дяди, а потом переселился в собственные трущобы. Одновременно я учился и работал. Полицейскую академию я окончил в Мерсине. Я поступил в нее в 2014 году. Там я не вступал ни в какие контакты с движением «Хизмет». После выпуска я переехал в Анкару и работал до момента убийства», — заявил Тунч. Тунч также добавил, что когда он учился в Университете Фырат, то узнал о секте Menzil и с 2009 года примкнул к движению Шейха Фейзеттина. После этого заявления версия о связи убийства Карлова с движением «Хизмет» окончательно отпадает.

Видео, связывающее Алтынташа с джихадистами, было удалено

В специальном материале Джевхери Гювена, опубликованном на портале MediaBold.com, говорится о том, что в деле об убийстве российского посла Карлова скрыто много информации и различной документации. Обвинительный акт по делу закрывает глаза на процесс радикализации и связи убийцы Алтынташа. Более того, критике подвергается сокрытие сообщников убийства, стоящих за кулисами. В репортаже сообщается о том, что согласно экспертному отчету по делу от 26 января 2018 года на карте памяти USB марки Toshiba с серийным номером 141 1143A840FARGO1S объемом 8 ГБ в ходе расследования были обнаружены различные текстовые файлы, электронные таблицы, файлы с фотографиями Серджана Башара и Алтынташа, видеозаписи (записи разговоров) президента Фонда общественных устоев (Sosyal Doku Vakfı) Нуреттина Йылдыза и различные аудиозаписи (Чеченский гимн и гимн Хамаса). Даты создания вышеупомянутых файлов говорят о том, что Алтынташ радикализировался в течение длительного периода времени. Во время проверки личного компьютера Алтынташа было обнаружено видео, с помощью которого «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мотивирует убийц и смертников, работающих в одиночку. Примечательно, что видео, о котором идет речь в обвинительном акте, было стерто за день до убийства, однако Алтынташ не только просматривал запись на YouTube, но и загрузил его на два различных устройства. Это видео было удалено с YouTube по причине того, что оно содержит открытый призыв к террористическим актам. Тем не менее, его можно найти на всевозможных интернет-сайтах. Видеозапись содержит также кадр из Турции и является мощным пропагандистским роликом. Видео начинается с речи Усамы бен Ладена, который стоит перед обрывом на горе: «Я клянусь именем Аллаха, что пока мы не будем свободно жить в Палестине, пока все неверные не уйдут из наших городов, никто в Америке не сможет жить в безопасности». Однако почему-то прокуратура, готовившая обвинительное заключение, не заметила тот факт, что сразу после убийства Алтынташ произнес те же самые слова, что и бен Ладен на видео-мотивации «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для террористов-одиночек. Существуют и другие детали, по какой-то причине упущенные прокурором в обвинении.

«Все должны знать, что происходит в Турции»

В материале BBC Türkçe сообщается о том, что Энес Кантер, который играет за «Нью-Йорк Никс» в НБА, заявил, что он не полетит 17 января со своей командой в Лондон на матч с «Вашингтон Уизардс» из-за угрозы жизни со стороны турецких шпионов. Кантер также объявил о том, что не хочет покидать пределы США и не будет выезжать никуда, кроме Канады. «Конечно, было бы весело поехать в Лондон, но я опасаюсь за свою жизнь. У турецкого правительства в Лондоне очень много шпионов, меня запросто могут убить», — сказал Кантер. Главный советник президента Турции баскетболист Хидает Тюркоглу в своем письменном заявлении выдвинул на первый план проблемы с визой в качестве причины отказа Кантера от поездки в Англию. Кантер в свою очередь выступил с повторным заявлением в ответ на выпад Тюркоглу, опубликовав в Твиттере свой действующий американский паспорт, доказав, что слова советника являются ложью. «Вы можете сказать, что я параноик, но я не хочу рисковать. Служба безопасности моей команды сказала мне, что если я поеду в Лондон, то не смогу покинуть номер или заняться чем-нибудь во время своего пребывания. За последние несколько дней я получаю сотни угроз. Но я хочу, чтобы весь мир узнал, что происходит в Турции. Проблема здесь гораздо шире, чем баскетбол, даже шире, чем НБА. Я не перестану рассказывать правду», — заявил Кантер в интервью ВВС.

Американский десантный корабль в акватории Черного моря

Согласно Sözcü, которая ссылается на заявление пресс-службы Шестого флота ВМС США, американский десантный корабль-док «Форт-Макгенри» (USS Fort McHenry (LSD 43) вошел в акваторию Черного моря через пролив Дарданеллы. Ранее специальный представитель по Украине госдепартамента США Курт Волкер заявил, что Вашингтон должен пересмотреть свои возможности по расширению присутствия в Черном море, и это не исключает возможности дополнительных поставок оружия в Киев.

«Из Турции один за другим идут корабли с оружием»

Как сообщает AktifHaber, ливийский бригадный генерал аль-Мисмари выступил с жестким заявлением: «В течение двух недель один за другим из Турции прибыло два корабля с оружием на борту. Если международное сообщество не предпримет никаких действий, судно с незаконным оружием в порту Мисурата будет не первым и не последним. Анкара продолжит нарушать резолюцию Совбеза ООН о запрете поставок оружия в Ливию». Генерал аль-Мисмари, выступая на телевизионном канале SkyNews Arabia, отметил, что Турция таким образом разрушает базовые принципы безопасности и мира в Ливии, а также отметил свою обеспокоенность тем, что оружие может быть использовано в террористических целях.

«Индекс демократии» за 2018 год

Один из самых уважаемых журналов в мире The Economist опубликовал доклад «Индекс демократии» за 2018 год. Турция опустилась на 10 пунктов вниз по сравнению с предыдущим годом и заняла 110 строчку из 167 стран мира. Индекс демократии в Турции составил 4,37 очков по сравнению с 4,88 очками в 2017 году. Таким образом Турция осталась позади вместе с такими странами, как Нигерия, Уганда, Замбия, Ливан и Шри-Ланка. Первое место в рейтинге заняла Норвегия, за ней последовали Исландия, Швеция и Новая Зеландия. Хуже всего ситуация с демократией в Северной Корее, Сирии и Демократической Республике Конго. Страны в индексе классифицируются по уровню демократии «полная», «несовершенная», «гибридная» или «авторитарная страна». Турция заняла место в категории «гибридных стран» с демократическими и авторитарными элементами.