СМИ: Премьер-министр Греции Ципрас поставит вопрос о доверии его кабинету

Афины , , 14:32 — REGNUM Премьер-министр Греции и лидер правящей партии СИРИЗА Алексис Ципрас может поставить на голосование в парламенте вопрос о доверии его правительству после того, как министр обороны Панос Камменос заявил о своей отставке и выходе его партии АНЭЛ из правящей коалиции с СИРИЗА. Об этом сегодня, 13 января, пишет издание iefimerida. grсо ссылкой на источники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр обороны Греции Панос Камменос после переговоров с Ципрасом объявил, что его партия АНЭЛ выходит из правящей коалиции во главе с СИРИЗА, а сам он покидает пост главы Минобороны.

Камменос отметил, что его партия и партия СИРИЗА различаются по идеологическому окрасу, но они были вместе в правительстве национального единства в тяжелый для Греции период финансового кризиса. Камменос ставит в заслугу правительству Ципраса вывод Греции из меморандумов с кредитами.

Но вот по македонскому вопросу между СИРИЗА и АНЭЛ нет согласия, констатировал Камменос. Сейчас это наиболее важный вопрос национальной повестки дня и АНЭЛ больше не может сотрудничать с СИРИЗА, в связи с чем и выходит из коалиции.

Стоит отметить, что ранее Камменос уже заявлял, что он никогда не поддержит Преспанское соглашение, по которому Бывшая югославская республика Македония будет переименована в Республику Северная Македония, после чего она войдет в НАТО и Европейский союз.

Стоит отметить, что сейчас у СИРИЗА 145 мандатом в греческом парламенте. У АНЭЛ («Независимые греки») — 10 мандатов. В правительстве Ципраса у АНЭЛ было два портфеля — министерство обороны (Камменос) и министерство туризма (Элена Кунтура). Что касается Кунтуры, то она пока не заявляла о своей отставке.

Выход АНЭЛ из коалиции не означает падения кабинета Ципраса и проведения парламентских выборов. Премьер-министр может поставить перед парламентом вопрос о доверии своему кабинету. Чтобы доверие было оказано Ципрасу достаточна набрать 151 голос (парламент Греции состоит из 300 мандатов). На данный момент он может рассчитывать на 154 голоса.