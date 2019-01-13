Белорусская оппозиция: Российское телевидение в Белоруссии надо ограничить

Цитата из мф «Ну, погоди!». реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР

Минск, , 14:22 — REGNUM В Белоруссии оппозиционная партия «Белорусский народный фронт» (БНФ) объявила 2019 года — «годом белорусского языка» и потребовала от властей существенно ограничить вещание российских каналов в республике. Соответствующее заявление было опубликовано накануне, 12 января, на официальном сайте партии.

В заявлении, сказано, что белорусский язык — является важнейшим фактором безопасности Белоруссии и основной национального государства. В связи с этим оппозиционная партия, которая никак не представлена в парламенте, объявляет 2019 год «Годом белорусского языка».

Авторы документа требуют от властей принять конкретные меры в связи с тем, что в СМИ все чаще стала муссироваться тема Союзного государства России и Белоруссии. БНФ призывает граждан Белоруссии совершенствовать свое знание белорусского языка. Власти, по мнению БНФ, должны расширить применение белорусского языка в образовании и в сфере законодательства, а также существенно обновить сетку телевизионного вещания, добавив в него собственного или иностранного (но не российского) контента.

«Требуем от властей Белоруссии ограничить трансляцию российских телеканалов, которые разжигают межнациональную вражду и, по существу, являются средствами ведения информационной войны против нашей страны», — сказано в заявлении.

БНФ заявляет, что пока большинство белорусских граждан говорят на русском языке, смотрит российские телеканалы и живет в российском языковом пространстве, всегда будет существовать опасность того, что «сюда придут российские танки», чтобы «защитить русскоязычных»

«Не зря же российские шовинисты говорят что «Русский мир» — это все пространство господства русского языка», — уточняется в заявлении БНФ.

Стоит отметить, что партия БНФ на парламентских выборах 2016 года не смогла провести ни одного своего кандидата в Палату представителей Национального собрания Белоруссии, при том что выборы проводились по мажоритарной системе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на фоне обострения российско-белорусских отношений в связи с нерешенными экономическими вопросами между двумя странами, в Минске все чаще стали твердить о суверенитете и опасности поглощения страны Россией. Так президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не войдет в состав России, а понятие «суверенитет» для постсоветской республики является «священным».

Примечательно, что русский язык в Белоруссии является государственным, так как на референдуме 1995 года за такой статус русского языка проголосовали 83,3% населения.