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Порошенко: Украина сняла «ярмо» Московского патриархата

Политика

Порошенко добавил, что автокефальная церковь стала духовным фундаментом Украины

Винница, Украина, 13 января 2019, 14:25 — REGNUM  Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что создание автокефальной церкви укрепило независимость страны и позволило снять «ярмо» Московского патриархата 13 января на своей странице в социальной сети Twitter.

Порошенко сообщил, что автокефальная церковь стала духовным фундаментом Украины.

«Уже никто не сможет остановить Украину и украинцев, которые сняли ярмо московской церкви и московской империи», — добавил президент Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 января патриарх Константинопольской православной церкви Варфоломей подписал томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины, получившей название Святейшая Церковь Украины (СЦУ). 9 января документ утвердили члены Синода Константинопольской церкви.

11 января протоиерей Геннадий Шкиль отметил, что СЦУ не признали Русская, Польская и Сербская православные церкви. Также о непризнании заявили предстоятели Антиохийской и Кипрской православных церквей.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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