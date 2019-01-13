Порошенко: Украина сняла «ярмо» Московского патриархата

Винница, Украина, , 14:25 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что создание автокефальной церкви укрепило независимость страны и позволило снять «ярмо» Московского патриархата 13 января на своей странице в социальной сети Twitter.

Порошенко сообщил, что автокефальная церковь стала духовным фундаментом Украины.

«Уже никто не сможет остановить Украину и украинцев, которые сняли ярмо московской церкви и московской империи», — добавил президент Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 января патриарх Константинопольской православной церкви Варфоломей подписал томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины, получившей название Святейшая Церковь Украины (СЦУ). 9 января документ утвердили члены Синода Константинопольской церкви.

11 января протоиерей Геннадий Шкиль отметил, что СЦУ не признали Русская, Польская и Сербская православные церкви. Также о непризнании заявили предстоятели Антиохийской и Кипрской православных церквей.