Пресс-служба Москальковой дала комментарий о возможной встрече с Денисовой

Москва, , 14:18 — REGNUM Предварительные договоренности о встрече уполномоченного по правам человека в России Людмилы Москальковой и её коллегой с Украины Людмилой Денисовой достигнуты, однако на данный момент неизвестно состоится ли такая встреча, сообщила пресс-служба уполномоченного по делам человека в России.

Как сообщает пресс-служба, которую цитирует РИА Новости: «Предварительные договоренности по телефону, действительно, были достигнуты между уполномоченным по правам человека в РФ и омбудсменом Украины». Однако при этом в пресс-службе подчеркнули, что им в настоящее время неизвестно, состоится ли такая встреча вообще, и состоится ли такая встреча 14 января.

Отметим, ранее уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова написала в своем Facebook, что в ходе телефонного разговора с её российской коллегой Людмилой Москальковой они договорились о встрече в Москве 14 января и о том, что данная встреча будет конфиденциальной.