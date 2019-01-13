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Глава МВД Польши: ЕС и НАТО должны иметь общую позицию по скандалу с Huawei

Политика

Брудзиньский заявил это когда комментировал арест одного из топ-менеджеров польского отделения китайской компании по обвинению в шпионаже

Варшава, 13 января 2019, 14:00 — REGNUM  О том, что Европейскому Союзу и НАТО необходимо определить общую позицию по шпионскому скандалу, связанному с китайской компанией Huawei, завил 12 января в эфире радиокомпании RMF FM глава МВД Польши Йоахим Брудзиньский, когда комментировал арест одного из топ-менеджеров польского отделения китайской компании по обвинению в шпионаже.

В ответ на вопрос радиоведущего о том, что должно ли теперь польское правительство выдворить со своего рынка Huawei, глава польского МВД заявил, что такого рода аргументы звучат как в Польше, так и в других странах. При этом Брудзиньский назвал Канаду и ещё несколько государств, входящих в Североатлантический блок НАТО.

«По этому вопросу самым разумным было бы появление общей позиции стран ЕС и НАТО», — заключил глава МВД Польши.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 11 января, сотрудники Агентства внутренней безопасности (ABW) Польши задержали двух человек, подозреваемых в шпионаже в пользу Китая. Также сообщалось, что задержанный польский гражданин ранее работал в спецслужбах, а задержанный гражданин КНР работает в компании Huawei.

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Спецслужбы и шпионаж
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