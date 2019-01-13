Петр Порошенко начал возить томос об автокефалии ПЦУ по Украине

Киев, , 13:52 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко во главе правительственной делегации привез томос об автокефалии «Православной церкви Украины» (ПЦУ) в Спаса-Преображенский кафедральный собор города Винницы. Об этом сам Порошенко написал на своей странице в сети микроблогов Twitter сегодня, 13 января.

Документ был установлен в соборе на всеобщее обозрение. Раскольники провели религиозный обряд в соборе, в котором участвовал «митрополит» ПЦУ Епифаний Думенко, а также президент Порошенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские раскольники при поддержке светских властей Украины и США объединились в единую структуру и получили признание константинопольского патриархата. Фанар выдал раскольникам томос об автокефалии, которым фактически закрепил зависимость ПЦУ от константинопольского патриархата.