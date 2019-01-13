Минобороны РФ отчиталось о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

Дамаск, , 12:45 — REGNUM Два случая нарушения режима прекращения огня за прошедшие сутки зафиксировано российской стороной в рамках работы комиссии по примирению в Сирии, об этом сообщается 13 января в информационном бюллетене Министерства обороны России.

Согласно данных российской стороны в комиссии по примирению в Сирии, нарушения режима прекращения огня зафиксированы в Латакии и Алеппо. При этом турецкая сторона сообщила о 20 таких случаях. Девять — в провинции Хама, пять — в Идлибе, четыре — в Алеппо, два в Латакии.

Также в бюллетене говорится, что российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии было проведено три гуманитарные акции за прошедшие сутки.

По 500 продовольственных наборов общим весом 2,165 тонны было выдано в населенном пункте Эль-Истабль в провинции Эль-Кунейтра и населенном пункте Хатла провинции Дейр-Эз-Зор. Ещё столько же продовольственных наборов плюс 140 кг «тульских пряников» и 420 школьных рюкзаков получили жители населенного пункта Аджами провинции Алеппо.

Новых соглашений о присоединении к режиму прекращения огня не подписывалось.