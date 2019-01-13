Южная Корея и США проведут рабочую встречу по КНДР

Сеул, , 12:57 — REGNUM На следующей неделе представители США и Южной Кореи проведут третью рабочую встречу для обсуждения политики в отношении КНДР. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на дипломатический источник. Делегации США и Республики Корея возглавят спецпосланники по ядерной проблеме — Стивен Биген и Ли До Хун. Встреча будет первой за многие месяцы фактического перерыва в диалоге двух стран. Ожидается, что стороны обсудят развитие межкорейских отношений и роль США на Корейском полуострове, а также детали будущих переговоров Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которые проведут вторую личную встречу уже в ближайшие месяцы. Отмечается, что рабочая встреча была запланирована на начало января, однако её пришлось отложить из-за продолжающейся остановки работы правительственных учреждений в США — «шатдауна».