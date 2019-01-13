Южная Корея требует от ЕС компенсации за повышение импортных пошлин

Сеул, , 13:45 — REGNUM Правительство Республики Корея выразило официальный протест Европейскому Союзу из-за введения заградительных пошлин на импорт стали и потребовало компенсации. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление министерства торговли.

12 января в Брюсселе прошла встреча представителей ведомств ЕС и Южной Корее, где стороны обсудили двустороннюю торговлю сталью. Ранее Евросоюз ввёл 25% пошлины на 23 категории товаров, импорт которых в 2018 году превысил показатель 2015−2017 годов. Пошлины введены в отношении товаров из любых стран и предназначены для защиты национальных производителей. Этот шаг стал необходим из-за действий США, также ранее повысивших пошлины на импорт стали.

Южнокорейская сторона указала на несоответствие протекционистской политики Евросоюза принципам Всемирной торговой организации и обратила внимание на потери отечественных сталелитейных компаний. В случае, если ЕС откажется выплатить компенсацию или сделать исключения для корейских компаний, Сеул введёт ответные ограничения.