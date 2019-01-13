Японские и американские войска провели совместные учения по захвату острова

Токио, , 12:33 — REGNUM В Японии прошли совместные учения сил самообороны страны с вооруженными силами США. Об этом сегодня, 13 января, сообщает телеканал NHK.

В учениях были задействованы элитные военные десантные подразделения сил самообороны Японии и десантные подразделения вооруженных сил США. Японская сторона задействовала в учениях более 2 тыс. солдат и офицеров.

Учения проходили на полигоне «Нарасино» — неподалеку от префектуры Токио.

Условия учений имитировали военную операцию на отдельном острове в Восточно-Китайском море, захваченном условным противником. Японские и американские войска совместно отрабатывали высадку парашютного десанта на остров.

В ходе учений японо-американские силы успешно отбили у предполагаемого противника временно захваченный условный остров.

Напомним, что в регионе Восточно-Китайского моря есть ряд спорных островов, на которые претендуют Япония и Китай. Японию в этих спорах поддерживают США, которые в высокой степени контролируют японскую внешнюю политику.

Кроме того, Япония активно претендует на российские острова из состава Курильской гряды, тем самым оспаривая итоги Второй мировой войны.