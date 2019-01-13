Бывший премьер-министр Южной Кореи вступил в оппозиционную партию

Сеул, , 15:09 — REGNUM Хван Гё Ан, бывший премьер-министр Республики Корея, исполнявший обязанности президента после импичмента Пак Кын Хе в 2016—2017 годах, вступил в оппозиционную консервативную партию «Свободная Корея». Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Решение бывшего премьера породило множество слухов о его возможном выдвижении на пост президента в 2022 году, однако сам Хван Гё Ан не говорит ничего определённого по этому поводу. Результаты же опросов демонстрируют, что господин Хван является наиболее популярным политиком у консервативных избирателей и имеет большие шансы на успех на следующих выборах.

Президентские выборы проходят в Южной Корее раз в пять лет, причём президент имеет право занимать пост лишь в течение одного срока. Пак Кын Хе — предшественница действующего главы государства — в 2016 году была отстранена от власти, а затем ей был объявлен импичмент. В результате на тот момент правящая консервативная партия потеряла поддержку избирателей и перешла в оппозицию.