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Пакистан временно откажется от кредита МВФ

Политика

Министр финансов заявил о приостановке переговоров с МВФ

Исламабад, 13 января 2019, 15:08 — REGNUM  Министр финансов Пакистана Асад Умар заявил, что страна временно прекращает переговоры с Международным Валютным Фондом (МВФ) о предоставлении кредита.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, министр сообщил, что правительство не будет «нестись навстречу» сделке с МВФ, а займётся поиском альтернатив. При этом министр финансов поспешил развеять опасения, что страна «только занимает деньги» у Саудовской Аравии, Китая и ОАЭ. Напротив, по словам Асада Умара, Исламабад последовательно добивается привлечения зарубежных инвестиций и работает над улучшением экономической ситуации в стране.

Важным шагом в этом направлении, по словам министра, станет «мини-бюджет», который будет опубликован в конце месяца. В нем, как заявил Асад Умар, будет «несколько приятных сюрпризов для инвесторов».

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Зарубежная хроника
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