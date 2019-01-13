Пакистан временно откажется от кредита МВФ

Исламабад, , 15:08 — REGNUM Министр финансов Пакистана Асад Умар заявил, что страна временно прекращает переговоры с Международным Валютным Фондом (МВФ) о предоставлении кредита.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, министр сообщил, что правительство не будет «нестись навстречу» сделке с МВФ, а займётся поиском альтернатив. При этом министр финансов поспешил развеять опасения, что страна «только занимает деньги» у Саудовской Аравии, Китая и ОАЭ. Напротив, по словам Асада Умара, Исламабад последовательно добивается привлечения зарубежных инвестиций и работает над улучшением экономической ситуации в стране.

Важным шагом в этом направлении, по словам министра, станет «мини-бюджет», который будет опубликован в конце месяца. В нем, как заявил Асад Умар, будет «несколько приятных сюрпризов для инвесторов».