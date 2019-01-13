Воскресенье, 13 Января 2019 года
13:06:05 МСК

Саудовская Аравия намерена инвестировать в Пакистан $10 млрд

Политика

Саудовская делегация провела осмотр места будущего нефтеперерабатывающего завода в порту Гвадар

Исламабад, 13 января 2019, 13:05 — REGNUM  Делегация Саудовской Аравии во главе с министром нефти и природных ресурсов Абдулазизом Аль-Фалихом посетила глубоководный порт Гвадар в пакистанской провинции Белуджистан.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, цель визита — осмотр места для строительства крупного нефтеперерабатывающего завода, который будет построен при помощи саудовских инвестиций. В состав делегации помимо правительственных чиновников входят представители нефтедобывающей компании Aramco. Министр энергетики Саудовской Аравии, посетив Гвадар, заявил, что планирующийся НПЗ будет третьим в мире по величине.

Ожидается, что в ближайшем месяце Пакистан и Саудовская Аравия подпишут меморандум о взаимопонимании, предусматривающий вложение более чем 10 миллиардов долларов в пакистанскую экономику. Эта инвестиция станет первым вкладом саудитов в проект Китайско-пакистанского экономического коридора, который является частью инициативы «Один пояс — один путь».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить