Саудовская Аравия намерена инвестировать в Пакистан $10 млрд

Исламабад, , 13:05 — REGNUM Делегация Саудовской Аравии во главе с министром нефти и природных ресурсов Абдулазизом Аль-Фалихом посетила глубоководный порт Гвадар в пакистанской провинции Белуджистан.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, цель визита — осмотр места для строительства крупного нефтеперерабатывающего завода, который будет построен при помощи саудовских инвестиций. В состав делегации помимо правительственных чиновников входят представители нефтедобывающей компании Aramco. Министр энергетики Саудовской Аравии, посетив Гвадар, заявил, что планирующийся НПЗ будет третьим в мире по величине.

Ожидается, что в ближайшем месяце Пакистан и Саудовская Аравия подпишут меморандум о взаимопонимании, предусматривающий вложение более чем 10 миллиардов долларов в пакистанскую экономику. Эта инвестиция станет первым вкладом саудитов в проект Китайско-пакистанского экономического коридора, который является частью инициативы «Один пояс — один путь».