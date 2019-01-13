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Таджикистан предложил Пакистану дешевое электричество

Политика

Новая электростанция в Таджикистане позволит продавать энергию в Пакистан

Таджикистан предложил Пакистану дешевое электричество
Андрей Грук © ИА Красная Весна
ЛЭП

Исламабад, 13 января 2019, 13:25 — REGNUM  Посол Таджикистана в Пакистане Шерали Джононов обратился к бизнес-сообществу Пакистана с предложением расширить экономическое сотрудничество.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Шерали Джононов сообщил пакистанским предпринимателям и журналистам о завершении строительства ГЭС Рогун, которая значительно увеличит выработку электроэнергии Таджикистаном. Посол предложил Пакистану использовать эту возможность, чтобы закупать дешёвую электроэнергию у северного партнера. По мнению посла, проект поставки электроэнергии будет чрезвычайно выгоден обеим державам.

Примечательно, что посол обратился именно к бизнес-сообществу Пакистана за поддержкой, так как он в скором времени оставит свой пост, а переговоров с официальным Исламабадом будет вести уже его преемник.

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Зарубежная хроника
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