Таджикистан предложил Пакистану дешевое электричество

Исламабад, , 13:25 — REGNUM Посол Таджикистана в Пакистане Шерали Джононов обратился к бизнес-сообществу Пакистана с предложением расширить экономическое сотрудничество.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Шерали Джононов сообщил пакистанским предпринимателям и журналистам о завершении строительства ГЭС Рогун, которая значительно увеличит выработку электроэнергии Таджикистаном. Посол предложил Пакистану использовать эту возможность, чтобы закупать дешёвую электроэнергию у северного партнера. По мнению посла, проект поставки электроэнергии будет чрезвычайно выгоден обеим державам.

Примечательно, что посол обратился именно к бизнес-сообществу Пакистана за поддержкой, так как он в скором времени оставит свой пост, а переговоров с официальным Исламабадом будет вести уже его преемник.