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Китай заинтересован в сельскохозяйственном экспорте из Пакистана

Политика

Китай будет закупать в Пакистане картофель, пшеницу и вишню

Исламабад, 13 января 2019, 15:17 — REGNUM  Посол КНР в Пакистане Яо Ин провёл встречу с министром продовольственной безопасности Пакистана Мухаммадом Мехбуб Султаном.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, посол Китая заявил о том, что правительство его страны заинтересовано в закупках продукции сельского хозяйства Пакистана. Яо Ин отметил, что КНР готова импортировать из Пакистана картофель, пшеницу и вишню. С одной стороны, закупки усилят продовольственную безопасность Китая, с другой, помогут выровнять сальдо торгового баланса, которое не благоприятствует Пакистану.

Несмотря на собственное масштабное сельскохозяйственное производство, которое «способно накормить 20% мирового населения» Китай заинтересован в расширении торговли в этой области», подытожил посол.

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Зарубежная хроника
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