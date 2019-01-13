Китай заинтересован в сельскохозяйственном экспорте из Пакистана

Исламабад, , 15:17 — REGNUM Посол КНР в Пакистане Яо Ин провёл встречу с министром продовольственной безопасности Пакистана Мухаммадом Мехбуб Султаном.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, посол Китая заявил о том, что правительство его страны заинтересовано в закупках продукции сельского хозяйства Пакистана. Яо Ин отметил, что КНР готова импортировать из Пакистана картофель, пшеницу и вишню. С одной стороны, закупки усилят продовольственную безопасность Китая, с другой, помогут выровнять сальдо торгового баланса, которое не благоприятствует Пакистану.

Несмотря на собственное масштабное сельскохозяйственное производство, которое «способно накормить 20% мирового населения» Китай заинтересован в расширении торговли в этой области», подытожил посол.