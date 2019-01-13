Подозреваемые в атаке на консульство КНР в Пакистане задержаны

Исламабад, , 12:29 — REGNUM 12 января начальник полиции города Карачи (пакистанская провинция Синд) Амир Шейх заявил о задержании пяти подозреваемых по делу о нападении на китайское консульство.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Амир Шейх заявил журналистам, что предлагаемые организаторы теракта были арестованы во время рейда в городе Кветта (провинция Белуджистан). По мнению полиции, нападавшие принадлежали к белуджским сепаратистам и выступали за независимость провинции от Исламабада.

Начальник полиции Карачи также сделал громкое заявление: атака на китайское консульство была спланирована в Афганистане, а спонсировала ее индийская внешняя разведка.

Напомним, что в ходе вооружённого нападения на консульство КНР в Карачи погибло семь человек, в том числе трое террористов.