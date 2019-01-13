Пакистанцам, пострадавшим от религиозных погромов, выплатят компенсации

Исламабад, , 13:50 — REGNUM 12 января Верховный суд Пакистана постановил, что федеральное правительство и местные правительства провинций обязаны выплатить компенсации пострадавшим от погромов, вызванных делом Асии Биби.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Председатель Верховного суда Сакиб Нисар распорядился выплатить причитающиеся компенсации до конца месяца. Правительство провинции Панджаб уже определило, что общий ущерб от погромов составил 252 миллиона рупий (126 миллионов рублей).

Погромы и поджоги стали результатом массовых беспорядков, вызванных оправдательным приговором христианке Асие Биби, вынесенным верховным судом по делу о богохульстве. Исламистская партия Tehreek-e-Labbaik Pakistan, провоцировавшая протесты в нескольких крупных городах страны, потребовала казни христианки, а также расправы над судьями.