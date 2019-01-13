Возможное избрание Зеленского президентом Украины назвали «крайне опасным»

Киев, , 12:26 — REGNUM Известный украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что избрание шоумена Владимира Зеленского президентом Украины может быть «крайне опасным для страны». Соответствующее заявление Погребинский сделал в эфире телеканала NewsOne.

По словам Погребинского, политический опыт показывает, что приход таких людей, как Зеленский, в политику крайне опасен, так как они не имеют никакого устойчивого мировоззрения и могут оказаться игрушкой в руках опытных интриганов.

Погребинский подчеркнул, что Зеленского на данный момент опекает «очень опытный интриган», который может вести «двойную, тройную, четверную игру». По всей видимости, политолог имел в виду олигарха Игоря Коломойского, которого на Украине считают главным финансовым источником президентской кампании Зеленского.

Напомним, что в новогоднюю ночь комик Зеленский объявил о том, что он будет баллотироваться в президенты Украины на выборах в марте 2019 года. По данным социологических опросов, рейтинг Зеленского составляет около 9%. Стоит отметить, что объективность предвыборных рейтингов на Украине крайне низка, и все социологические группы, которые их составляют, ангажированы.

Что касается Погребинского, то он считает шансы на избрание Зеленского президентом Украины крайне низкими.