Воскресенье, 13 Января 2019 года
12:48:39 МСК

Возможное избрание Зеленского президентом Украины назвали «крайне опасным»

Политика

Комик Зеленский будет просто куклой в руках опытных интриганов

Киев, 13 января 2019, 12:26 — REGNUM  Известный украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что избрание шоумена Владимира Зеленского президентом Украины может быть «крайне опасным для страны». Соответствующее заявление Погребинский сделал в эфире телеканала NewsOne.

По словам Погребинского, политический опыт показывает, что приход таких людей, как Зеленский, в политику крайне опасен, так как они не имеют никакого устойчивого мировоззрения и могут оказаться игрушкой в руках опытных интриганов.

Погребинский подчеркнул, что Зеленского на данный момент опекает «очень опытный интриган», который может вести «двойную, тройную, четверную игру». По всей видимости, политолог имел в виду олигарха Игоря Коломойского, которого на Украине считают главным финансовым источником президентской кампании Зеленского.

Напомним, что в новогоднюю ночь комик Зеленский объявил о том, что он будет баллотироваться в президенты Украины на выборах в марте 2019 года. По данным социологических опросов, рейтинг Зеленского составляет около 9%. Стоит отметить, что объективность предвыборных рейтингов на Украине крайне низка, и все социологические группы, которые их составляют, ангажированы.

Что касается Погребинского, то он считает шансы на избрание Зеленского президентом Украины крайне низкими.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить