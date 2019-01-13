Глава афганского правительства: талибы* не показали желания закончить войну

Кабул, , 13:09 — REGNUM Администрация главного исполнительного лица Афганистана Абдуллы Абдуллы опубликовала официальное заявление, согласно которому глава правительства заявил, что на данный момент движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не продемонстрировало искреннего желания заключить мирное соглашение с центральным правительством и положить конец продолжающейся в стране войне.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News», данное заявление было сделано главным исполнительным лицом в ходе выступления на мероприятии, приуроченном к пятнадцатой годовщине принятия Конституции Афганистана.

Главное исполнительное лицо Афганистана заявил, что любые переговоры о заключении соглашения о мире, проведенные без участия афганского правительства, противоречат национальным интересам.

Абдулла Абдулла призвал партии и политические организации Афганистана воздержаться от переговоров и заключения каких-либо соглашений с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он добавил, что раньше и сам был частью оппозиции правительству, но никогда действовал против существующей государственной системы.