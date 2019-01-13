Афганистан и Пакистан достигли соглашения по совместному собранию улемов

Кабул, , 12:23 — REGNUM 12 января официальный представитель Высшего совета мира Афганистана Сайед Эхсан Тахери заявил, что в ходе своего визита в Пакистан специальный представитель президента Афганистана в регионе по вопросам примирения и глава секретариата Высшего совета мира Афганистана Мохаммад Омар Даудзай достиг договоренности с официальными лицами Пакистана о проведении в ближайшее время совместного собрания улемов.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», представитель Совета мира сказал, что Пакистан пообещал предоставить поддержку мирному процессу в Афганистане.

Исламабад твердо намерен помочь Афганистану в достижении консенсуса в регионе по вопросу мира в стране, а также поспособствовать участию движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в прямых переговорах с правительством Афганистана.

Официальный представитель Высшего совета мира добавил, что Афганистан с оптимизмом ожидает практических действий Пакистана в этом направлении.