2018-й глазами законодателей: Это был тяжелый год. Был он тяжелей, чем тот

Андрей Маленький, , 15:14 — REGNUM

Встречи президента с депутатскими лидерами в информационном рейтинге предновогодних общественно-политических событий оказались далеко не на первом месте.

Большой интерес вызвала пресс-конференция В. Путина, которая стала одновременно и «прямой линией», и как бы полиграфом, так как в массе своей преобладали вопросы-жалобы и вопросы-допросы. В этом резкое отличие её от предшественниц.

А вот вечерние и переходящие в ночь беседы президента с депутатами Госдумы и членами Совета Федерации накануне Нового года вниманием медиа оказались обделены. А зря.

Несмотря на ритуальность, лидеры думских фракций, председатели комитетов и спикеры палат парламента готовились к встречам как к важнейшим событиям в собственной политической биографии. Заблаговременно, основательно и, конечно, втайне вдруг от друга. Этакая скрытая конкуренция.

Выговориться перед президентом и обществом, рассказать о том, как удалось быть в курсе проблем людей на местах, быть постоянно в контакте со своими избирателями, как не один раз им об этом говорил В. Путин, при этом сделать это емко, кратко, без особой лести и самолюбования оказалось совсем не просто.

Г. Зюганов, глядя в глаза президенту, прямо и сразу заявил о своей солидарности — все стратегические инициативы, направленные на укрепление позиций страны, благополучие трудящихся и достойную жизнь каждого гражданина, всегда им, лидером КПРФ, поддерживались. Цитирую:

«Более того, я считаю, что ваше послание, которое ставит задачу выйти на мировые темпы развития, вхождение страны в пятёрку наиболее мощных и сильных держав — это вполне посильные задачи».

И тут же объяснил почему:

«Вы знаете, что для меня Россия всегда была главной партией». И завершил: «И за Орловскую, мою родную, область спасибо».

Это был «вечерний» Г. Зюганов, потому что с утра через интернет-портал он обратился к своим товарищам по партии и стране с иным посланием. Он сообщил, что даже в предновогодние дни нужно давать трезвую оценку прошедшим событиям. А именно: мирное, спокойное решение проблем страны оказывается, увы, под большим вопросом. Впереди — национальная катастрофа. Закономерной ответной реакцией на действия госуправления становятся рост протестных настроений и стремительное падение доверия к действующей власти, ко всем государственным институтам.

При сохранении нынешней политики задачи, поставленные в майском указе президента, выполнены не будут. А дальнейшие процессы, от которых зависит развитие страны, окажутся прямо противоположными тем, которые этот указ обещает.

В общем, сегодняшний курс — в никуда. Его надо кардинально изменить.

Судя по опубликованной стенограмме, не очень удался самоотчет перед президентом у С. Миронова.

Утверждая, что в Москве успешно проходит реновация (хотя даже С. Собянин такого еще не сообщал), лидер справороссов заявил, что внесен законопроект об общероссийской реновации, будущий рамочный закон о реновации в любых других городах России. В чём принципиальное отличие? Если реновация в Москве — это снос пятиэтажек и строительство на их месте новых домов, то реновация общероссийская предусматривает такой же вариант, либо реконструкцию, либо в том числе и капитальный ремонт. То есть любые варианты на усмотрение местных властей.

Чтобы эффективнее решать проблему народосбережения, подготовлен законопроект по оценке работы региональных властей и правительства по 14 критериям. Этот законопроект позволит определять, какие регионы движутся по реализации майских указов и послания, а где идёт торможение.

Третий законопроект — это закон о социальном предпринимательстве. Наши предприниматели, которые либо производят необходимые товары, в частности товары для людей с инвалидностью, либо у них работают на предприятиях люди с инвалидностью, должны получить преференции.

Стенографический отчет зафиксировал только такую реакцию в отношении реновационного законопроекта: «В.Путин: Да, но Вы знаете, что в Москве — за счёт собственного бюджета».

Что же касается предлагаемой С. Мироновым идеи о необходимости рассмотреть Климатическую доктрину Российской Федерации с точки зрения национальной безопасности России, ответ был следующий — таких угроз реально у нас не существует. Но чтобы они не возникли, конечно, давайте посмотрим.

В. Жириновский связал 25-летие Конституции Российской Федерации и тридцатую годовщину существования ЛДПР, которая приходится на 2019 год, потому что все годы они старались принимать те законы, которые работают только на позитив.

«В этом году принят закон об отмене роуминга… Содержание животных. Мы постоянно ставили вопрос: давайте скорее примем, чтобы урегулировать, потому что и люди гибнут, если бродячие животные — там и укусы, распространение болезней. Тоже принято. Статья 282. Она вроде бы не всех касается, тем не менее некоторые пострадали за то, что перепост сделали, какую-то картинку повесили, так сказать, и эта картинка может, так сказать, привлечь. И, конечно, главный вопрос — бюджет… По автодорогам — всегда мы, это наш конёк. Транспортной должна быть экономика… Мы с избирателями встречаемся. Мы не выводим людей на улицы просто ради того, что «давайте выведем», потому что это тоже вызывает беспокойство, любые уличные действия. Мы видим — Франция: всё горит, всё полыхает, грабежи. Мы по нашей стране знаем: когда вышли люди на улицу, возникает больше отрицательных настроений. Поэтому работать — в помещениях, чтобы люди могли в тепле собраться, поговорить. У них всегда будут какие-то критические настроения — это везде, во всём мире: дети отрицают родителей, среднее поколение отрицает молодое поколение и старшее поколение. Это всегда было и будет».

О встрече в Кремле с руководством Совета Федерации, Государственной думы и профильных комитетов двух палат в кремлевском релизе сообщено скудно и канцеляритно — обсуждались итоги деятельности парламентариев в 2018 году, а также приоритеты развития и совершенствования законодательства на будущий год. Это и так, и не так.

В. Володин неожиданно для многих, но адекватно ситуации, связанной с 25-летием Основного закона, продолжил фундаментальную полемику, инициированную в октябре прошлого года В. Зорькиным. Председатель Конституционного суда в своей статье «Буква и дух Конституции» сообщил об услышанных им тревожных призывах к кардинальным конституционным реформам.

Разумеется, у нашей Конституции есть недостатки, считает В. Зорькин. В их числе отсутствие должного баланса в системе сдержек и противовесов, крен в пользу исполнительной ветви власти, недостаточная четкость в распределении полномочий между президентом и правительством, в определении статуса администрации президента и полномочий прокуратуры. Конструкция ст. 12 Конституции дает повод к противопоставлению органов местного самоуправления органам государственной власти (в том числе представительным органам государственной власти), в то время как органы местного самоуправления по своей природе являются лишь нижним, локальным звеном публичной власти в Российской Федерации.

Недостатки существуют и в разграничении предметов ведения и полномочий между Федерацией и ее субъектами. Но подобные недостатки вполне исправимы путем точечных изменений, а заложенный в конституционном тексте глубокий правовой смысл позволяет адаптировать этот текст к меняющимся социально-правовым реалиям в рамках принятой в мировой конституционной практике доктрины «живой Конституции». Опора на эту доктрину дает возможность, не искажая сути правового смысла, заложенного в текст Конституции Российской Федерации, выявлять его актуальное значение в контексте современных социально-правовых реалий.

В. Володин предложил найти формат с участием судей Конституционного суда, ведущих учёных в области конституционного права, экспертов и посмотреть, как Конституция и нормы в развитие Конституции работают сегодня, насколько они соответствуют тем положениям, которые были приняты. Во всяком случае, это точно даст ответы и принесёт, где‑то, может быть, и чувство, с одной стороны, удовлетворения, с другой стороны — поиска решений. Потому что закон и даже такой — Основной закон — не догма.

Таким образом, неоднократно ранее табуированная для системы государственного управления тема о конституционной реформе (в той или иной степени) лишилась завесы запретности на высшем уровне государственности. Это огромное событие, имеющее мультипликативный эффект. Развитие темы обязательно последует. Кто станет её следующим спикером?

В. Матвиенко на встрече с президентом было предоставлено право выступления первой.

Совету Федерации, этой части российского парламента — под её руководством — пока удаётся встраиваться в процесс функционирования системы федеральных органов государственной власти, несколько отодвигая в тень сомнения, с которыми успел поделиться со всеми нами Евгений Максимович Примаков в отношении целесообразности существования Совфеда в его нынешнем виде. Эта вписанность связана не с той конституционной функцией, которой наделены обе палаты Федерального собрания Российской Федерации, то есть не с законодательной функцией, а с представительной функцией — быть высшим представительным органом государственной власти, чего пока недостаёт нижней палате. Сделано немало.

Это и стало основной концепцией спича.

Однако зачем и почему Валентина Ивановна, докладывая президенту об итогах работы, повела себя как «классная дама», рассказывая о слаженной коллективной работе сенаторов, как бы принимая на себя ответственность за поведение членов Совета Федерации?

Спикер заявила главе государства, что

«члены Совета Федерации внимательно отслеживают региональную составляющую национальных проектов и её финансовую обеспеченность. Мы ввели интересный формат взаимодействия с правительством, проводим открытый диалог с министром, который не ограничен по времени, в котором могут принимать участие все сенаторы…».

Такая позиция — весьма странная для статуса третьего лица в государстве, к тому же председательствующего, а не начальствующего в палате. И вряд ли соответствует действительности, хотя по форме всё выглядит именно так.

Это обстоятельство заставило поинтересоваться одним малоизученным вопросом.

Дело в том, что в Совете Федерации в рамках пленарных заседаний палат предусматривается специальное время для высказываний по злободневным вопросам. Именно в это время и проявляется каждый член Совет Федерации, если, конечно, ему есть что заявить. Тоже самое есть и у Госдумы, но палата политизированная, по определению, она подпартийная организация с корпоративной практикой голосования. Познавательнее посмотреть, как обстоят дела в официально беспартийном парламентском органе с практикой свободного голосования членов — в Совете Федерации.

В этой палате Федерального Собрания регламентные публичные высказывания сенаторов имеются так — выступления по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам.

В период осенней сессии в Совфеде состоялось всего восемь заседаний, на которых в рамках времени, отведенного на высказывания на злобу дня, состоялось всего 67 выступлений. Немного. Треть от численного состава.

Но авторами тридцати восьми из них являются всего пять членов Совета Федерации. Эти выступления, как правило, о себе любимых, о своей личной насыщенной и трудной работе и личном усердии во имя страны и народа и так далее.

Из всех 67 выступлений сорок одно — селфи-спичи с особенностью, что личное местоимение «Я» заменено личным местоимением «Мы». Умело, так что второе и слышится, и воспринимается только как первое. И обязательно — вначале или в завершении — благодаря и спасибо председателю…

62% селфи-дифирамбных выступлений в ущерб актуальным социально-экономическим проблемам, волнующим людей. Неправильно. Не по регламенту. В. Матвиенко это нравится, если такая практика продолжается?

Итак, в остатке от селфи-спичей — двадцать шесть выступлений. Половина — жалобы, информационно-просвещенческие-повествовательные или просто в пустоту. Ну, сказал и сказал. Отметился.

Оставшиеся соответствуют регламентной норме и действительно посвящены социально-экономическим проблемам. С одним «но». Как правило, эти проблемы образовались как прямой законодательный «брак» самих законотворцев, как следствие недодуманного или необустроенного регулирования. Возможно, спешки и всего такого, что покрывается коллективной безответственностью. Как с залоговыми аукционами. Тот самый случай, когда есть жертвы, есть преступление, есть авторы и соучастники преступления, а наказать некого и нечем.

В. Кресс, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Томской области, встревожил палату тем, что сообщил ей: благодаря принятому закону №225-ФЗ с нового года промпредприятия обязаны начать строить локальные очистные сооружения, если их стоки вне установленных нормативов. А как это сделать, если все предприятия находятся не в чистом поле, а внутри жилых микрорайонов? Там просто негде, да и нельзя строить очистные сооружения. А закон требует и будет контролироваться.

С. Лукин, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области, обозначил сразу несколько проблем строительной отрасли и большинства регионов России.

Застройщики еще не адаптировались к новым условиям, связанным с изменениями, внесенными в федеральный закон № 214, а их настигли новые. Так, в обновленном списке страховщиков ответственности застройщиков только две компании из 12 принимают заявления от застройщиков, а остальные отказались страховать договоры долевого участия из‑за высоких рисков. Невыгодно. Таким образом, в Российской Федерации 90 процентов рынка страхования застройщиков (или почти 65 процентов всего жилищного строительства) оказалось в монопольной зависимости от одной страховой компании. У застройщиков нет выбора — они вынуждены идти только к одному страховщику и соглашаться на любые тарифы. У застройщиков нет и выхода, так как закон запрещает без расторжения всех договоров долевого участия по объекту перейти на оплату взносов в компенсационный государственный фонд. Другая проблема. В конце июля 2018 года в ходе внедрения нового программного обеспечения по ведению Единого государственного реестра недвижимости из‑за технических сбоев и несогласованных действий Росреестра и центра обработки данных «Ростелекома» произошла остановка регистрации договоров долевого участия и всех остальных сделок с недвижимостью, что обернулось для застройщиков огромными убытками и привело к срыву финансирования жилищного строительства. В 49 регионах России произошла блокировка сделок с недвижимостью. Сотрудники Росреестра, в частности по нашему региону, перешли на круглосуточный режим работы, но это не решает проблему из‑за низкой скорости работы программного комплекса, при которой продвижение каждого пакета документов по стадиям обработки занимает от нескольких часов до нескольких дней. Это не только договоры долевого участия — это все договоры, связанные с оформлением недвижимости. Население регионов выражает серьезное недовольство задержкой регистрации недвижимости. И сотрудники Росреестра не могут определить сроки выдачи документов.

Д. Шатохин, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Республики Коми, «загнал» коллег в интеллектуальный тупик. У нас в стране, говорил сенатор, 20 тысяч муниципальных образований, примерно 200 тысяч депутатов. И мы в общем порыве каждую весну сначала готовим декларации о доходах, потом их сдаем, потом дружно их смотрим, надзорные органы за нами проверяют. В части городов, наверное, всё понятно. У нас 17 тысяч сельских населенных пунктов, и каждый раз у нас одни и те же проблемы. Депутаты, осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, из небольших населенных пунктов выезжают в районный центр для получения справок, оплачивают их за свой счет, берут отгулы.

В результате в Курганской области 147 депутатов просто отказались представлять эти декларации. В Республике Коми депутаты четырех поселений полностью сложили с себя депутатские полномочия. В Новосибирской области 92 «отказника», в Оренбургской — 194.

И. Абрамов, представитель в Совете Федерации исполнительного органа государственной власти Амурской области, высказался в отношении обеспечения жилыми помещениями граждан, которые живут в не предназначенных для этого строениях, созданных в период промышленного освоения районов Сибири и Дальнего Востока. Проще сказать, это люди, которые строили БАМ, 40 лет назад приехали на Дальний Восток и так и остались жить в помещениях, которые на сегодняшний день не предназначены для проживания, — это вагончики, какие‑то сооружения из дерева, то есть там практически сегодня невозможно жить.

Таких граждан в Амурской области — 3300 человек (1500 строений). Была создана программа, определено финансирование, но Минстрой меняет правила и вносит изменение, согласно которому эти помещения не должны быть признаны жилыми. Два года работали над тем, чтобы признать такие помещения жилыми, а сейчас ни один гражданин из 3300 по нынешним критериям не проходит.

Курьезом оказался вопрос с утеплением школьных туалетов. Совет Федерации добровольно взялся за решение этой проблемы до конца года, в правительстве тоже взяли на контроль.

Проблема накапливалась годами, в стране более 3 тысяч школ было без теплых туалетов, исполнительная региональная власть это знает. Е. Бушмин, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Ростовской области, сообщил о положении дел.

Как минимум три региона с проблемой этой не справились. Один регион — это Республика Бурятия (60 школ). Это Республика Дагестан, у нее 254 такие школы. Мы получили от них заверение, что до 1 сентября 2019 года они тоже решат эту проблему. Но, как вы понимаете, финансовое состояние республики всё‑таки не такое, чтобы мы были уверены в решении этой проблемы.

И самая большая проблема с Забайкальским краем — там 279 школ. Они готовы решить эту проблему только к 31 декабря 2020 года.

Председательствующий дал задание — до января. Но не добиться утепления туалетов, а в январе, когда у нас будет первое заседание, проинформировать о цене вопроса. Посчитайте, пожалуйста, сколько необходимо денег для Дагестана, чтобы утеплить все школьные туалеты, сколько необходимо средств для Забайкальского края, чтобы утеплить все школьные туалеты, и соответственно для Бурятии. И пристыдил — ну, стыдно нам в нашей стране в который раз обсуждать этот вопрос. Критичных — три региона, хотя я не уверена, что и в других нет, глядишь, одной, двух или пяти школ, где не решена проблема. Поинтересуйтесь все, полностью ли закрыта тема.

Вот такая картина года, если смотреть на неё глазами законодателей. Всё — как в советские времена, когда жили совсем по другой Конституции и такого разделения властей — на законодательную, исполнительную и судебную — не было.

Значит, прав В. Володин: пора начать дискуссию и про Конституцию, не дожидаясь её очередного юбилея.

Не списывать всё на негодную практику правоприменения. Потому что лучше жить в стране по закону, чем по понятиям, традициям и обычаям самой власти.