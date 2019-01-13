Спецслужбы США ни разу не просили построить стену — глава комитета разведки

Вашингтон, , 09:33 — REGNUM Американские спецслужбы, работая над проблемой терроризма, не выдвигали идею строительства стены в качестве способной помочь меры, заявил председатель комитета разведки Палаты представителей Адам Шифф на своей странице в твиттере.

«Я работаю в Комитете разведки более 10 лет. По терроризму и прочим угрозам я участвовал в бесчисленных брифингах с ФБР, ЦРУ и министерством внутренней безопасности. Сколько раз кто-нибудь из них говорил, что нам нужна стена вдоль южной границы? Ноль.

Сейчас шатдаун Трампа стал самым долгим в истории США. На прошлой неделе я попросил не выплачивать мне зарплату до тех пор, пока он не прекратится, и госслужащие получат свои чеки. Сотни тысяч американцев страдают. Одни не могут оплатить ипотеку, другие не могут купить продукты. Это должно прекратиться».

Как сообщало ИА REGNUM, «шатдаун» в США привёл к сбоям в работе правительственных сайтов: полностью или частично недоступны оказались правительственные платежные порталы и службы удаленного доступа, затрагивающие интересы НАСА и Министерства юстиции США.