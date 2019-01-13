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Израиль атаковал два подземных объекта ХАМАС в секторе Газа

Политика

Атака стала ответом на очередной пуск ракеты из сектора Газа по Израилю

Иерусалим, 13 января 2019, 09:06 — REGNUM  Истребители военно-воздушных сил Израиля атаковали два подземных объекта палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сегодня, 13 января, сообщает пресс-служба армии обороны Израиля.

Авиаудары были нанесены в ответ на запуск с территории сектора Газа ракеты по целям на территории Израиля. Стоит отметить, что ракета разорвалась в незаселенной местности на юге Израиля. В пограничных с сектором Газа израильских регионах сработала сирена воздушной тревоги.

«В ответ истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по двум подземным структурам ХАМАС в секторе Газа», — сказано в сообщении пресс-службы армии обороны Израиля.

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