Израиль атаковал два подземных объекта ХАМАС в секторе Газа

Иерусалим, , 09:06 — REGNUM Истребители военно-воздушных сил Израиля атаковали два подземных объекта палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сегодня, 13 января, сообщает пресс-служба армии обороны Израиля.

Авиаудары были нанесены в ответ на запуск с территории сектора Газа ракеты по целям на территории Израиля. Стоит отметить, что ракета разорвалась в незаселенной местности на юге Израиля. В пограничных с сектором Газа израильских регионах сработала сирена воздушной тревоги.

«В ответ истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по двум подземным структурам ХАМАС в секторе Газа», — сказано в сообщении пресс-службы армии обороны Израиля.