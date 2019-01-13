Норвегия может отказаться от сотрудничества с компанией Huawei

Осло, , 08:42 — REGNUM В Норвегии обсуждается вопрос о возможности прекращения сотрудничества с китайской компанией Huawei Technologies в строительстве инфраструктуры мобильной связи пятого поколения (5G), заявил министр юстиции страны Тур Миккель Вара на бизнес конференции. Об этом сообщает Reuters.

Сейчас оборудование Huawei используется в 4G сетях двух крупнейших телекоммуникационных компаний Норвегии: Telenor и Telia. Также эти операторы используют технологии китайской компании в строительстве экспериментальных участков связи 5G.

Министр юстиции Норвегии рассказал, что в стране разделяют опасения США и Великобритании в отношении китайской компании. Он отметил, что глубокая интеграция оборудования Huawei в телекоммуникационные сети позволит китайской компании получать доступ к закрытой государственной и частной информации.

Вара добавил, что в Норвегии могут быть приняты меры против китайской компании, аналогичные тем, что уже введены в США и Великобритании.

Напомним, в августе 2018 года президент США Дональд Трамп запретил использование оборудования Huawei в государственных компаниях. А крупнейшая британская телекоммуникационная компания BT Group отказалась от сотрудничества с Huawei при развитии инфраструктуры связи 5G.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 января в Польше был задержан сотрудник компании Huawei, который подозревается в шпионаже в пользу Китая.