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Трамп: Никогда не скрывал от администрации подробности встречи с Путиным

Политика

Демократические СМИ так не считают

Трамп: Никогда не скрывал от администрации подробности встречи с Путиным
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Трампарарамп

Вашингтон, 13 января 2019, 07:38 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не скрывал от членов своей администрации подробностей переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Хельсинки. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.

Ранее в газете The Washington Post вышла статья, в которой утверждалось, что Трамп скрывал от членов своей администрации детали переговоров с Путиным в Хельсинки. Известно, что на встрече в Хельсинки, которая состоялась в июле 2018 года, лидеры России и США общались некоторое время без членов своих делегаций.

Журналисты попросили Трампа прокомментировать статью в Washington Post. Трамп в ответ обвинил газету в лоббистской деятельности в пользу компании Amazone и подчеркнул, что его беседа с Путиным ничем не отличалась от таких же бесед с российским лидером как и у «любого президента США».

Трамп назвал ту беседу в Хельсинки отлично, вспомнил, что обсуждал с Путиным Израиль и вопросы обеспечения его безопасности, а также ряд других вопросов.

«Я ничего не скрываю. Мне совершенно безразлично», — добавил он.

Также президент напомнил, что у него было много бесед тет-а-тет, и о них никто не вспоминает, но вот когда речь заходит о Путине, ситуация меняется.

«Но, когда дело касается Путина, они говорят: «О чем беседовали?» — констатировал Трамп.

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Внутренняя политика и политическая борьба в США
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