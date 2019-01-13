Трамп не рассказал своим соратникам детали встречи с Путиным

Вашингтон, , 05:13 — REGNUM Президент США Дональд Трамп скрыл от высокопоставленных сотрудников своей администрации подробности встречи с российским лидером Владимиром Путиным в 2017 году в Гамбурге, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на сотрудников администрации.

Газета сообщает, что на встрече в Гамбурге вместе с Трампом присутствовал и действующий на тот момент госсекретарь США Рекс Тиллерсон. После той встречи Трамп забрал записи своего переводчика и попросил не обсуждать с администрацией все, что было сказано на переговорах.

Сотрудники администрации подчеркивают, что подробных данных о встречах нет даже в засекреченных архивах. При этом, как отмечает газета, Трамп провел пять личных встреч с Путиным за последние два года. Также сотрудники администрации рассказали, что Трамп не сообщил им деталей переговоров с Путиным, проходившим в июле 2018 года в Хельсинки.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа сенаторы конгресса США от Демпартии обратились к госсекретарю госдепа Майку Помпео с просьбой предоставить детали переговоров Трампа и Путина в Хельсинки. Отмечается, что сенаторы попросили предоставить данные о переговорах ради «обеспечения безопасности страны».

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