Киевский храм с могилой основателя Москвы может отойти Константинополю

Киев, , 05:14 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко и глава новой украинской церкви Епифаний побывали в храме Спаса на Берестове в Киеве, где покоится основатель Москвы князь Юрий Долгорукий. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Отмечается, что этот древний храм, с севера примыкающий к Киево-Печерской лавре, должен быть передан патриарху Константинопольскому Варфоломею в обмен на предоставление украинской церкви автокефалии. В октябре экзархи Константинопольского патриархата уже посещали церковь.

Церковь Спаса на Берестове была построена в XI веке, в 1157 году здесь похоронили основателя Москвы князя Юрия Долгорукого. Здесь, в одном из древнейших украинских храмов, также погребены дочери князя Владимира Мономаха Евфимия и София, а также сын Юрия Долгорукого Глеб.

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