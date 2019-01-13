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Бойцы СДС заявили о задержании в Сирии двух боевиков с гражданством РФ

Политика

Группа боевиков должна была совершить теракты в Ракке и занималась созданием в городе террористических ячеек

Дамаск, 13 января 2019, 04:48 — REGNUM  Группа боевиков, двое из которых — российские граждане, задержана на востоке Сирии арабо-курдскими отрядами «Сирийских демократических сил» (SDF). Сообщение об этом опубликовано на сайте SDF.

Четверо боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были задержаны 9 января. Утверждается, что двое из них имеют российское гражданство, один — турецкое, еще один — афганское.

Указанная группа должна была совершить теракты в Ракке и занималась созданием в городе террористических ячеек. Задержанные боевики успели осуществить ряд терактов в городе и его предместьях.

Как сообщало ИА REGNUM, отряды SDF с осени 2018 года воюют против террористической группировки в районе её последнего оплота — города Хаджин. Город и его окрестности регулярно подвергаются бомбардировкам международной коалиции под предлогом помощи бойцам SDF.

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Война в Сирии
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