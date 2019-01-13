Дипмиссия ЕС одобрила снятие санкций с «Русала» и En+

Вашингтон, , 03:41 — REGNUM Послы европейских стран приветствуют предложение американского минфина о снятии ограничений с российских компаний En+ и «Русал». Об этом говорится в письме, адресованном лидеру демократов в сенате США Чаку Шумеру, размещенном на сайте дипмиссии ЕС в США.

Дипломаты Австрии, Франции, ФРГ, Ирландии, Италии, Швеции, Великобритании и стран Европейского союза призвали Вашингтон воздерживаться от «непреднамеренных последствий», с которыми сталкиваются европейские компании после наложения таких санкций. Так, в ряде стран Европы на предприятиях возникли проблемы, связанные с повышением цен, заключением новых договоров и продлении существующих контрактов.

Вместе с тем представители стран подчеркнули приверженность сохранению санкционного режима в отношении РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что ведомство намерено снять санкции с компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго», подконтрольных бизнесмену Олегу Дерипаске. Однако сроки снятия ограничений будут перенесены.

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