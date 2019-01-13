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Член Демпартии США Хулиан Кастро выдвинулся кандидатом в президенты

Политика

Ранее он занимал пост министра жилищного хозяйства при президенте США Бараке Обаме

Сан-Антонио, США, 13 января 2019, 03:28 — REGNUM  Член Демократической партии США из Техаса Хулиан Кастро заявил об участии в президентской гонке в Соединенных Штатах в 2020 году, сообщает агентство Reuters.

«Я выдвигаюсь в президенты, потому что пришло время новых лидеров. Пришло время новой энергии. И сейчас самое время, чтобы доказать, что все возможности, которые я получил, доступны для каждого американца», — заявил он.

Хулиану Кастро 44 года, он является потомком мексиканских иммигрантов. О своем намерении баллотироваться в президенты он заявил в городе Сан-Антонио, мэром которого он являлся с 2009 по 2014 год. Также Кастро с 2014 по 2017 год занимал должность министра жилищного хозяйства при президенте США Бараке Обаме.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января американский конгрессмен из Демократической партии Тулси Габбард заявила о намерениях выставить свою кандидатуру на выборы президента США в 2020 году. Официальное заявление о выдвижении своей кандидатуры она намерена сделать позднее.

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