В Госдуме благотворительность Порошенко сочли лукавством

Москва, , 03:03 — REGNUM Перечисление годовой зарплаты президента Украины Петра Порошенко благотворительному фонду напоминает «акт политического лукавства». Так охарактеризовал действия украинского лидера член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР), передает RT.

Поступок Порошенко будет преподноситься как некий бескорыстный ход, но в действительности политик заметно разбогател за тот период, что он руководит Украиной. Речь может идти о весьма существенной коррупционной составляющей, отметил депутат.

«Известны факты, когда государственные заказы отдавались компаниям, которые аффилированы с его бизнесом», — сказал Морозов.

Парламентарий добавил, что Порошенко «отдаёт три копейки, забирая несколько рублей», тогда как жителей Украины беспокоит стоимость коммунальных услуг и собственные зарплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Порошенко получил 270,5 тыс. гривен (более $9,5 тыс.) в качестве президентской зарплаты. Эти деньги были перечислены в благотворительный фонд.

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