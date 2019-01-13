Миллионер Порошенко пожертвовал зарплату на благотворительность

Киев, , 02:51 — REGNUM Зарплата Петра Порошенко на посту президента Украины составила 270,5 тыс. гривен (более $9,5 тыс.) в 2018 году и была перечислена им в благотворительный фонд. Об этом сообщило Государственное управление делами, отвечая на запрос «Украинских новостей».

Годовая зарплата украинского лидера указана за вычетом обязательных налогов и сборов. Полные начисления составили 336 тыс. гривен ($11,8 тыс.), каждый месяц Порошенко получал 28 тыс. гривен ($990).

По данным Единого реестра деклараций лиц, в конце декабря 2018 года Порошенко задекларировал доход в размере 556,7 млн гривен (около $20 млн) дивидендов. Таким образом, перечисленная на благотворительность сумма весьма незначительна по сравнению с доходами главы Украины.

Какой именно фонд получил зарплату Порошенко, не раскрывается.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января Порошенко написал в микроблоге, что Украина вышла из зоны риска и из-под угрозы дефолта. Отметим, в 2019 году Украина должна будет выплатить $14,2 млрд. долгов.

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