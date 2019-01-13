В СБУ разъяснили вызов на допрос экс-министра обороны Гриценко

Киев, , 02:27 — REGNUM Информация о событиях в Крыму и Донбассе, обнародованная экс-министром обороны Украины Анатолием Гриценко, стала поводом для вызова в СБУ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Службы безопасности Украины в Facebook.

В СБУ подтвердили, что Гриценко, который возглавляет партию «Гражданская позиция», вызван на допрос в качестве свидетеля 15 января. Ранее он раскрыл в одном из телеэфиров обстоятельства «российской оккупации» Донбасса и «аннексии» Крыма, отмечено в сообщении.

Отметим, о вызове Гриценко в СБУ стало известно 11 января. В этот день съезд партии «Гражданская позиция» принял решение о выдвижении своего лидера кандидатом в президенты Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, за решение выдвинуть Гриценко на пост президента единогласно проголосовали все 265 делегатов съезда. Согласно опросам, Гриценко занимает пятое место среди лидеров президентской кампании на Украине.

Читайте также: Партия Анатолия Гриценко выдвинула его кандидатом в президенты Украины