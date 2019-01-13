Демографические показатели Западного берега не дают учредить там Палестину

Авигдор Эскин, , 02:13 — REGNUM

Численные знаки обычно бездушны, но на Ближнем Востоке даже они библеистичны. Израильские газеты заняты в эти дни преимущественно скандалами и суетой предвыборной поры. Итоговые подсчеты и размышления с возможными выводами тяжеловаты для любителей переругиваний.

Такое мы встречаем отнюдь не только в Израиле, разумеется. Но весомость событий и числовых знаков в этом регионе требует большего, чем в обычных странах и обычных местностях.

Вот, к примеру, последние данные об израильтянах, проживающих «за зеленой чертой». Сам этот термин требует немедленного перевода на русский язык. В израильском обиходе «зеленой чертой» называют границы государства, существовавшие с 1948 года до начала Шестидневной войны 1967 года.

Как известно, эти девятнадцать лет библейские земли Иудеи и Самарии с Восточным Иерусалимом находились под незаконной иорданской оккупацией. Хашимитское королевство прозвало эти территории тогда «Западным берегом», что соответствовало географическому положению: Иудея и Самария находятся на западном берегу реки Иордан, если смотреть из столицы Иордании. Странно однако, что на международном жаргоне журналистов эти территории обозначаются «Западным берегом» и более полувека после того, как Иордания их потеряла. Более того, Иордании их незаконно оккупировала. Последний посыл не оспаривается никем, но мало кому известен. Почему-то об этом никто не хочет вспоминать.

На самом деле, ситуация странная. Иудею и Самарию с Восточным Иерусалимом называют сегодня «Западным берегом» и также — «оккупированными Израилем палестинскими территориями». Однако в открытом доступе находится информация о том, что эти территории долгие годы входили в состав Оттоманской империи вплоть до 1917 года, когда попали в руки Британской империи, а от нее перешли в 1948 году к Иордании вследствие незаконной оккупации. Кто объяснит нам, каким образом эти территории стали палестинскими или наипаче — незаконно отобранными Израилем у палестинцев территориями?

Так или иначе, эти территории существуют, как их ни называй. Они не были официально аннексированы Израилем, за исключением Восточного Иерусалима, который был объединен с Западным и объявлен вечной столицей еврейского государства.

Возвращаемся к числам: в Восточном Иерусалиме проживает сегодня 325 тысяч израильтян, а в Иудее и Самарии (на Западном берегу) — 450 тысяч граждан Израиля. В международных документах они называются «поселенцами». Так подчеркивается их временный статус с точки зрения недоброжелателей Израиля.

Однако цифры — вещь упрямая. Помнится, как к концу семидесятых количество проживающих в Иудее и Самарии едва достигало семи тысяч (не включая жителей Восточного Иерусалима). С тех пор и до недавнего времени в Израиле велись споры о том, что делать с этими территориями. Пока политики спорили, еврейские энтузиасты заселяли эти территории.

Если целостность Иерусалима была очевидной для всех граждан, исключая радикальных либералов, то о возможности «договариваться» по остальным частям Иудеи и Самарии (Западного берега) — спорили до охрипа. Последнее время спорят меньше. После того, как предоставили сектору Газа полную автономию, эвакуировав оттуда всех израильтян. Когда вместо песен о мире и дружбе полетели смертоносные ракеты, то привычные либеральные арии о «мире в обмен на территории» заметно утихли.

А сейчас к этому прибавилась цифра: 450 тысяч проживающих там граждан страны. В секторе Газа их было всего семь тысяч тринадцать лет назад. Их эвакуация стала для тогдашнего премьера Ариэля Шарона и его правительства неотмывным позором. Для этих же полумиллиона людей, о которых мы говорим сейчас, никакие сценарии эвакуации не представляются реальными. Это авангард израильского общества. Иными словами, само обсуждение создания там арабского государства Палестина нельзя считать иначе, нежели причудливым капризом европейского сообщества.

Численность арабского населения этих территорий оценивается по-разному: от полутора до двух миллионов. Они получили самоуправление более двадцати лет назад. Однако государственная независимость для этого арабского анклава не представляется реальной возможностью, исходя из фактов и цифр.

Выходит, численность израильтян — это конец планам Евросоюза и Госдепа США. Цифровые знаки особо важны на Ближнем Востоке.

Иерусалим