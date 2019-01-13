В Джорджтаунском университете появился курс о «российской гибридной угрозе»

Вашингтон, , 01:13 — REGNUM В Джорджтаунском университете для студентов ввели курс о «российской гибридной угрозе». Первые занятия курса начнутся весной 2019 года, говорится на сайте-агрегаторе, на котором перечислены курсы высших учебных заведений США.

«Кибератаки против Эстонии в 2007 году, вторжение в Грузию в 2008-м, аннексия Крыма в 2014-м. Боты, тролли, информационные операции. Манипуляции, влияние и отрицание. Нелегалы, патриоты-хакеры и маленькие зеленые человечки… В этом курсе будут рассмотрены российские доктрины и идеология, которые лежат в основе глобальных империалистических амбиций Кремля», — говорится в аннотации курса.

Отмечается, что материалы курса будут предоставлены теми, кто якобы борется с «российской угрозой» на передовой линии. Американская журналиста Молли Маккью уже заявила на своей странице в Twitter, что она будет преподавать этот курс студентам Джорджтаунского университета. Ряд американских ученых уже раскритиковали эту инициативу, в частности — выбор преподавателя, так как компетенция Маккью подвергается сомнению.

Напомним, Джорджтаунский университет был основан в Вашингтоне в 1789 году и является старейшим католическим университетом на территории США. Он входит в пятерку ведущих вузов мира, где готовят специалистов по политическим наукам и дипломатии.