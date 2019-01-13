Воскресенье, 13 Января 2019 года
00:42:33 МСК

МИД Сирии направил письма в ООН после атаки ВВС Израиля

Политика

Сирия призвала ООН предотвратить атаки Израиля

Дамаск, 13 января 2019, 00:42 — REGNUM  Министерство иностранных дел Сирии направило письма генеральному секретарю и председателю совбеза ООН после атаки израильских ВВС в районе Дамаска, сообщает агентство SANA.

Агентство отмечает, что в документе атака авиации Израиля названа нарушением резолюции № 350 от 1974 года. Сирийские дипломаты назвали агрессию Израиля попыткой затянуть кризис в Сирии и морально поддержать оставшиеся на территории САР группировки террористов. По их словам, израильская атака свидетельствует о желании Израиля сбежать от решения своих внутренних проблем.

МИД Сирии обратился к ООН с призывом принять меры для предотвращения израильских атак и заставить Израиль соблюдать соответствующие резолюции ООН. Дипломаты подчеркнули, что акты израильской агрессии не сломят волю сирийского народа.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетные удары по западу Дамаска. Часть выпущенных израильскими ВВС ракет была перехвачена ПВО Сирии. В результате ракетной атаки был разрушен склад в районе аэропорта Дамаска.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликованы кадры отражений атак Израиля сирийскими ПВО

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить