МИД Сирии направил письма в ООН после атаки ВВС Израиля

Дамаск, , 00:42 — REGNUM Министерство иностранных дел Сирии направило письма генеральному секретарю и председателю совбеза ООН после атаки израильских ВВС в районе Дамаска, сообщает агентство SANA.

Агентство отмечает, что в документе атака авиации Израиля названа нарушением резолюции № 350 от 1974 года. Сирийские дипломаты назвали агрессию Израиля попыткой затянуть кризис в Сирии и морально поддержать оставшиеся на территории САР группировки террористов. По их словам, израильская атака свидетельствует о желании Израиля сбежать от решения своих внутренних проблем.

МИД Сирии обратился к ООН с призывом принять меры для предотвращения израильских атак и заставить Израиль соблюдать соответствующие резолюции ООН. Дипломаты подчеркнули, что акты израильской агрессии не сломят волю сирийского народа.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетные удары по западу Дамаска. Часть выпущенных израильскими ВВС ракет была перехвачена ПВО Сирии. В результате ракетной атаки был разрушен склад в районе аэропорта Дамаска.

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