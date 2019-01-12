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Токио укрепляет военный альянс с Лондоном

Политика

И собирается сотрудничать с ним в сфере военных технологий

Лондон, 12 января 2019, 23:44 — REGNUM  Япония договорилась с Великобританией об увеличении количества совместных учений всех видов вооруженных сил двух стран, а также о комплексном укреплении двустороннего сотрудничества в сферах обороны, безопасности и медицинских исследований. Соответствующее заявление было сделано премьер-министрами двух стран Терезой Мэй и Синдзо Абэ, который находится с визитом в Лондоне, сообщает Синьхуа.

Подчеркнув эксклюзивный характер британо-японских отношений, Тереза Мэй назвала Токио «естественным союзником» Лондона и заявила, что Британия приветствует сотрудничество с Японией в военных технологиях.

Синдзо Абэ, в свою очередь, выразил надежду на «крепкое экономическое партнерство» после выхода Британии из Европейского союза; по его словам, Токио «всемерно поддерживает Brexit».

В своем турне по Европе японский премьер также посетит Нидерланды.

Напомним, что после выхода США из Транстихоокеанского партнерства, Япония добивается участия в нем Великобритании.

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