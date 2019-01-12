Китай готов к расширению сотрудничества с Европой

Пекин, , 23:33 — REGNUM Посол КНР во Франции Чжай Цзюнь дал большое интервью местным СМИ, в котором отметил успешное развитие китайско-французского сотрудничества в течение пяти лет реализации инициативы «Пояса и пути»; Пекин и Париж, по его словам, готовы совместно осуществить ряд проектов в сферах инфраструктуры и защиты окружающей среды, сообщает Синьхуа.

К настоящему времени, уверен дипломат, проект «Пояс и путь» превратился в популярную мировую платформу для широкого сотрудничества. Общий объем китайской торговли со странами-участницами проекта превысил 6 трлн долларов. Масштаб инвестиций КНР в их экономики составляет более 80 млрд долларов, в этих странах созданы 240 тысяч новых рабочих мест.

Отметив важность и широкие перспективы китайско-европейского взаимодействия, Чжай Цзюнь выразил уверенность, что Франция продолжит играть в проекте «Пояса и пути» одну из заглавных ролей.